Interviewer Buzz Aldrin, c’est forcément tutoyer les étoiles. Ce n’est pas tous les jours en effet que l’on se peut se targuer d’avoir serré la main du pilote du modulaire d’Apollo 11 : premier vaisseau habité à se poser sur la Lune. C’était il y a 50 ans, le 21 juillet 1969. Rencontre avec l’un des plus légendaires astronautes de la conquête spatiale…

Quel genre d’ado étiez-vous ? Aviez-vous constamment la tête dans les étoiles comme le dit la légende ?

"Avant de l’avoir dans les étoiles, j’avais les yeux rivés vers le ciel. Il faut dire que j’avais une source d’inspiration à la maison. Mon père était un pionnier de l’aviation. De 1919 à la Seconde Guerre Mondiale, voler fût son univers, son quotidien, sa passion. Sous notre toit, c’était mes deux sœurs aînées et ma mère qui contrôlaient tout quand mon père n’était pas là. J’avais du mal à faire mon trou. Du coup, j’idéalisais beaucoup mon père. Lui, au moins, il se faisait respecter. Je l’admirais tellement que j’ai voulu suivre ses traces. Et le meilleur moyen pour ça, c’était d’intégrer une école militaire. Comme j’étais un bon étudiant, je suis arrivé troisième de ma promotion à West Point. Nous étions alors en pleine Guerre de Corée. Ma formation "à la dure" avait fait très tôt de moi un pilote accompli et aguerri. En toute logique, on m’a donc envoyé sur le front. J’ai participé à soixante-six missions et j’en suis fier."

Vous ne rêviez donc pas de devenir astronaute ?

"Non. Mis à part quand je lisais les aventures de Buck Rogers, de Flash Gordon ou des livres de science-fiction."

À quel moment de votre vie, vous avez commencé à vous intéresser à la conquête spatiale ?