Depuis plusieurs semaines, l’état de santé d’Elizabeth II suscite de vives inquiétudes en Angleterre. La Reine, qui a fêté son 95e anniversaire en avril dernier, semble désormais trop fragile pour assurer son rôle sur la scène publique. La souveraine a en effet renoncé à participer à plusieurs événements importants ces dernières semaines.

Ce dimanche, elle était attendue à la cérémonie d’hommage aux soldats du Commonwealth. Mais avant le début des commémorations, le Palais royal britannique a finalement annoncé que, pour la première fois en 22 ans, le monarque ne pourrait pas s’y rendre en raison de son état de santé.

Cela devait être sa première apparition en public après des semaines loin des caméras. C’est finalement son fils, le prince Charles, qui a déposé une gerbe au nom de la Reine sur le monument aux morts.

La Reine a également manqué la Cop 26 qui se tenait à Glasgow, en Écosse. "J’espère que cette conférence sera l’une de ces rares occasions où chacun aura la possibilité de s’élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d’un véritable sens politique", avait-elle demandé aux chefs d’État, dans une vidéo préenregistrée et diffusée le 1er novembre dernier.

Plus tôt en octobre, Elizabeth II avait été hospitalisée pour des examens recommandés par ses médecins. D’après le Palais britannique, son absence ce dimanche n’avait cependant aucun lien avec cette hospitalisation.

Quelques jours avant son séjour à l’hôpital, Elizabeth avait aussi annulé une visite en Irlande du Nord pour des raisons médicales. Elle avait toutefois précisé qu’elle avait "hâte de pouvoir s’y rendre à l’avenir".

À la fin du mois d’octobre, le Sun révélait que la Reine avait dû renoncer à l’équitation, l’une de ses plus grandes passions, depuis deux mois en raison d’un "inconfort". Un peu plus tôt, c’est à l’alcool qu’elle avait dû renoncer.

"Elle adore monter à cheval et cela a fait partie de son rituel la majeure partie de sa vie. Elle a été extrêmement déçue de ne pas pouvoir monter à cheval depuis début septembre", aurait confié une source au quotidien anglais.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson se veut toutefois rassurant. "Je sais que tout le monde envoie ses meilleurs vœux à Sa Majesté, la Reine. Je veux juste rassurer tout le monde. J’ai vu la Reine mercredi dernier à Windsor et elle va très bien ", a-t-il fait savoir lors d’une conférence de presse le dimanche 14 novembre.

Mais la presse britannique se montre sceptique. "Beaucoup vont se demander si on nous dit tout. La communication de Buckingham Palace à l’égard de la santé de Sa Majesté a été critiquée ces dernières semaines, ce qui va ajouter une couche d’anxiété chez certains", estime l’experte royale Ingrid Seward dans le Mirror.

Le célèbre animateur Piers Morgan va encore plus loin. " Il y a quelque chose qu’on ne nous dit pas sur la santé de la Reine. C’est clairement une situation plus grave que ne le dit le Palais", a-t-il déclaré.

Bientôt le jubilé de platine

La période de repos forcé de la Reine devrait durer jusqu’au printemps prochain, avec en ligne de mire son jubilé de platine (75 ans de règne).

D’ici là, ses proches, avec en tête le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, le prince William et Kate Middleton, le prince Edward et Sophie de Wessex, ainsi que la princesse Anne, devraient mettre des choses en place pour la soulager et lui permettre de se reposer dans les meilleures conditions.

