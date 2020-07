Ce 4 juillet, c’est le jour de la Fête Nationale aux USA. Mais entre Covid et manifestations anti-racisme, le pays traverse une grave crise.

Correspondant de Canal Plus et de TV5, depuis vingt-cinq ans à Los Angeles, le Français Didier Allouch est LA référence en matière de cinéma. Un incontournable. Déjà parce que votre humble serviteur partage un bureau avec lui, mais aussi des tas de souvenirs sur les tapis rouges du monde entier, festivals, conventions et plateaux divers. En ces temps troublés et incertains à Hollywood et dans le reste du pays, en ce jour de Fête Nationale – le 4 juillet – nous nous sommes dit qu’il serait intéressant de savoir comment ce compagnon de route, ce complice en smoking des soirées pailletées, vivait son quotidien de journaliste et d’expatrié. Témoignage.

(...)