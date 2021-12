Deux jours après son meeting de Villepinte qui a été émaillé par quelques violences, Éric Zemmour était l'invité de plusieurs médias ce mardi matin. Il s'est notamment lâché au sujet de l'actuel président.

"Emmanuel Macron, il est le grand vide. C'est un adolescent qui se cherche", déclare le candidat d'extrême-droite à la présidentielle. "On a l'impression d'un type qui n'est pas fini, on a l'impression de quelqu'un qui n'a pas les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébral, puis le lendemains va faire des 'mamours' aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire un jour que la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis qui quelques années plus tard va dire que le FLN ("Front de libération nationale", parti politique algérien, NDLR) se sert d'une rente mémorielle*. Ce type dit donc tout et le contraire de tout."

*Pour rappel, Emmanuel Macron avait déclenché la colère d'Alger début octobre après des propos rapportés par le journal français Le Monde et qui accusaient le système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" en servant à son peuple une "histoire officielle" qui "ne s'appuie pas sur des vérités".