Pendant près de 31 ans, Lioudmila Poutina a été l'épouse de Vladimir Poutine avec qui elle a eu deux enfants. Divorcée officiellement depuis 2014, Lioudmila a aujourd'hui refait sa vie avec l'homme d'affaires Artu Ocheretny et se fait très discrète sur le devant de la scène médiatique. Mais quelques années avant leur séparation, elle s'était confiée au sujet de son mari à l'une des ses plus proches amies, l'écrivaine Irene Pietsch. Dans son livre "Amitiés fragiles", cette dernière a révélé les confidences glaciales de l'ex-femme du président.

"Malheureusement, c’est un vampire", aurait affirmé Lioudmila, allant jusqu’à le comparer à un "frigo". Aujourd'hui, ces mots remontent à la surface alors que plusieurs experts sociologues et politologues tentent de cerner la personnalité de Vladimir Poutine depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine.

Les relations entre le président russe et son ex-épouse étaient chaotiques depuis de nombreuses années selon l'écrivaine. Vladimir Poutine lui reprochait notamment sa passion pour l'Esotérisme et l'Astrologie. Il s'était d'ailleurs montré désobligeant envers son épouse plus d'une fois. Notamment, lorsqu'il aurait affirmé à l'écrivaine qu'elle "mériterait qu'on lui érige un monument si elle parvenait à passer trois semaines avec Lioudmila".