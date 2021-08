Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé plusieurs changements.

Fin de la gratuité des tests

Les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la "mi-octobre", a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres.

"Nous avons décidé d'acter la fin de la gratuité des tests hors prescription médicale", a expliqué M. Attal, conformément "à l'annonce qu'avait fait le président de la République dans son allocution du 12 juillet" et "aux choix que font un certain nombre de nos voisins européens". "Les tests à répétition n'empêchent pas d'aller à l'hôpital et de contaminer fortement. D'ici mi-octobre, chacun aura eu le temps de s'organiser et de prendre ses responsabilités, nous prenons également les nôtres", a-t-il ajouté.

Pass sanitaire exigé dans les grands centres commerciaux

Le gouvernement a demandé aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100.000, a annoncé le porte-parole Gabriel Attal.

En outre, dans ces départements, les préfets doivent rétablir le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public, a ajouté le porte-parole du gouvernement, des décisions prises ce mercredi en Conseil de défense pour tenter de "freiner des quatre fers" l'épidémie de Covid-19.

"Campagne de rappel" dès septembre

La "campagne de rappel" pour injecter une troisième dose de vaccin anti-Covid aux "populations à risque" débutera mi-septembre, a enfin ajouté le porte-parole du gouvernement.

"Les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d'août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre", a indiqué M. Attal. "La liste des populations concernées sera établie par la Haute autorité de santé", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, en ouvrant un conseil de défense sanitaire, le président Emmanuel Macron avait évoqué des "rappels de vaccination pour les personnes âgées de plus de 80 ans et particulièrement vulnérables dès la rentrée".