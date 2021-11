Une Dernière Humeur signée Charles Van Dievort.

Il est donc sorti du bois. Enfin… Ce mardi, Éric Zemmour a annoncé sa candidature à la présidence de la République en France. Une annonce faite sur les réseaux sociaux, à travers une longue vidéo d’une dizaine de minutes. Sans surprise, le journaliste et écrivain livre son regard sur cette France qui pleure son glorieux passé, qui est en phase de décomposition sous les coups de boutoir des minorités qui dictent leur loi à la majorité, ces entreprises qui ont déserté l’Hexagone, ces étrangers qui imposent leurs mœurs, etc.Tout au long de sa vidéo, il appelle cette France à se redresser. Le discours est sans surprise, parfois même belliqueux. “Nous, les Français, nous sommes une grande nation. Un grand peuple. Notre passé glorieux plaide pour notre avenir. Nos soldats ont conquis l’Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l’admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué leur époque. […] Nous avons connu d’immenses victoires et surmonté de cruelles défaites. Depuis mille ans, nous sommes une des puissances qui ont écrit l’histoire du monde. Nous serons dignes de nos ancêtres. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Nous ne nous laisserons pas remplacer.” Et plus loin : “Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout.”