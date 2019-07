Gare à la surchauffe! La canicule revient s'abattre sur la France, avec un bond "spectaculaire" du thermomètre attendu lundi dans la moitié sud et peut-être des records de température à Paris en milieu de semaine.

Ce nouvel épisode, le deuxième en moins d'un mois, arrive sur la France avec 21 départements du Sud-Ouest et du Centre-Est placés en vigilance orange à partir de lundi matin.

"La masse d'air chaude et sèche à l'origine de cette hausse spectaculaire gagnera peu à peu vers le nord. La vigilance orange canicule s'étendra donc rapidement à de nombreuses régions", a annoncé Météo France dimanche.

"Globalement cette canicule sera moins intense que celle de juin. Nous n'attendons pas de pics de chaleurs à 45/46° mais les régions au nord de la Loire seront cette fois beaucoup plus concernées", a indiqué dimanche à l'AFP Météo-France en ajoutant qu'on s'attend "pour mercredi et jeudi, à quelques records sur ces départements".

Lors du précédent épisode caniculaire, exceptionnel par sa précocité et son intensité, le record absolu de température en France s'est établi le 28 juin à 46°C à Vérargues dans l'Hérault.

Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France, observe sur Twitter que sur Paris "le record absolu historique est menacé (40.4°C le 28 juillet 1947)".

Puis entre mardi et jeudi, la bulle de chaleur s'étendra progressivement à toute la France, n'épargnant que "la pointe et la côte nord de la Bretagne".

"Il faudra attendre vendredi pour que les températures commencent à fléchir par la façade Atlantique", toujours selon Météo France.

En Belgique aussi les températures devraient encore s'accentuer dans les prochains jours

Un temps sec et chaud est attendu sur le pays ce lundi, avec des températures atteignant jusqu'à 28-29 degrés dans le centre. Le mercure devrait encore grimper d'un cran mardi, où l'on attend jusqu'à 33 degrés par endroits, selon les dernières prévisions de l'IRM. Lundi, soleil et chaleur sont au menu, avec des voiles d'altitude qui se feront moins denses en cours d'après-midi. Les maxima seront de 24-25 degrés à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, 28-29 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible dans le sud du pays, voire modéré dans le nord-ouest, de secteur sud-ouest puis d'ouest. Le ciel restera dégagé et calme durant la nuit, avec des températures ne passant pas sous les 13 degrés (17 voire plus dans les grandes villes) et un vent faible de direction variable.

Mardi, soleil et chaleur seront à nouveau au rendez-vous, avec jusqu'à 28 degrés environ au littoral, 29 sur les plateaux ardennais et 31-33 degrés ailleurs. La chaleur devrait encore s'accentuer mercredi et jeudi.