Carles Puigdemont "pourrait sortir de prison dès aujourd'hui" vendredi, a déclaré à la presse son avocat Agostinangelo Marras devant le tribunal de Sassari, en Sardaigne (Italie), où l'eurodéputé, poursuivi en Espagne pour son rôle dans une tentative de sécession de la Catalogne en 2017, a comparu en visioconférence.

L'eurodéputé indépendantiste et ex-président catalan Carles Puigdemont a été arrêté jeudi en Italie, faisant planer le risque d'une nouvelle crise entre Madrid et Barcelone. Exilé en Belgique depuis la tentative de sécession manquée de 2017 afin d'échapper aux poursuites de la justice espagnole, Carles Puigdemont n'avait pas bénéficié de la grâce accordée fin juin à neuf indépendantistes incarcérés en Espagne, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez souhaitant toujours qu'il soit jugé en Espagne. Carles Puigdemont est poursuivi pour "sédition" et "détournements de fonds publics".