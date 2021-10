Avec ses 45 caractères, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson est la commune avec le nom le plus long de France.



La nouvelle carte d’identité électronique évolue et se transforme au format carte bleue en France, plus petite donc que l’ancienne carte. Petit hic, le nom de cette commune ne rentre plus car il possède trop de caractères.

Ce souci d'encodage pose quelques désagréments aux 517 habitants de cette commune. "Chez nous, 9 résidents ont été concernés par les blocages. L’un d’eux attend même sa nouvelle carte depuis le mois de juin", précise le maire, Sylvian Valota, à FranceInfo. "Si ces retards n’ont pas posé trop de problèmes en général, l’un d’entre eux n’a pas pu partir en vacances".



Un contretemps quelque peu gênant, mais qui dans certains cas a posé davantage de problèmes, comme un permis de conduire théorique annulé ou des actes notariés invalidés.

La maire explique avoir rapidement contacté la sous-préfecture de la Marne à Reims pour signaler le problème: "Les autorités m’ont dit que c’était en cours de résolution. Ils vont réduire la police des caractères pour que ça rentre dans la carte".