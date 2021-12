Malgré des chiffres légèrement à la baisse depuis quelques jours, l'entièreté de la Belgique reste en rouge foncé sur la carte de l'ECDC ce jeudi, tout comme, entre autres, les Pays-Bas, le Luxembourg et de grandes parties de l'Allemagne. La France est également entièrement rouge foncé, à l'exception de la Normandie.

© ECDC

La carte montre également que la situation dans la péninsule ibérique se détériore. Les zones rouge foncé en Espagne deviennent plus nombreuses et le Portugal est passé complètement du rouge au rouge foncé.La bonne nouvelle est que, pour la première fois en trois semaines, la couleur verte réapparaît sur la carte, à savoir dans le nord-est et le sud-ouest de la Roumanie. Le reste du pays est maintenant coloré en jaune au lieu d'orange.

Pour rappel, une région ou un pays devient rouge dans deux cas: lorsque le taux d'infection pour 100.000 habitants fluctue entre 75 et 200 pendant une période de quatorze jours avec un taux de positivité (pourcentage de tests positifs sur le nombre total de tests) supérieur à 4% ou lorsque le taux d'infection est supérieur 200, quel que soit le taux de positivité.