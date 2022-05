En 2019, la chance tourne pour Stephen Schiltz, un homme de 56 ans vivant au Pays de Galles, qui remporte avec sa femme, Lesley, le jackpot de l'Euromillions. Un an plus tard, le pays est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Face à la pénurie de chauffeurs poids lourds, impactant de ce fait l’approvisionnement des magasins, le gouvernement a lancé un appel à toutes les personnes détentrices du fameux permis de conduire., explique-t-il dans les colonnes du Mirror.

"Beaucoup de personnes titulaires d’un permis de poids lourds avaient la même lettre du gouvernement, mais peu d’entre elles étaient devenues millionnaires grâce à la loterie", poursuit Stephen Schiltz. Il s'est ainsi retrouvé de nouveau derrière le volant d'un camion Lidl, comme il avait l'habitude de le faire avant de devenir millionaire. L'homme a confié qu'il avait été inspiré par son épouse qui avait elle aussi continué à travailler comme formatrice indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Malgré leur nouvelle fortune, le couple est resté relativement simple. Après avoir célébré leur victoire avec un voyage aux Maldives et avoir troqué leur voiture, une Fiat Multipla contre une Range Rover Discovery, Stephen et Lesley ont décidé de conserver l'argent pour garantir un bel avenir à leurs six enfants et quatre petits-enfants. "Nous avons eu beaucoup de chance, c’est un sentiment merveilleux de ne plus avoir de soucis d’argent", a-t-il expliqué. L'homme de 56 ans attribue sa chance à sa fille Theresa, décédée prématurément d’une crise cardiaque à l'âge de 16 ans, qu'il considère comme son "ange gardien". "Si nous gagnions à nouveau, ce serait bien de le rendre aux gens", a-t-il conclu.