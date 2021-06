Les habitants de la région de Gippsland, dans l'Etat du Victoria, vivent le cauchemar des arachnophobes. Après avoir subi de fortes pluies pendant plusieurs jours, des milliers de toiles d'araignées ont fait leur apparition, s'étendant parfois sur plus d'un kilomètre de long.

Interrogée par la BBC, une conseillère municipale, Carolyn Crossley, a déclaré avoir été frappée par le phénomène naturel. Si elle en avait déjà été témoin auparavant, elle n'avait jamais pu observer le phénomène à une telle échelle. "Ce n'était pas effrayant, c'était magnifique. Tout était enveloppé de cette magnifique toile d'araignée en soie, sur tous les arbres et les clôtures", a-t-elle expliqué à la BBC. Une autre habitante de la région a quant à elle qualifié le phénomène de stupéfiant.

Une tactique de survie

En fait, cette technique est bien connue des experts. Il s'agit d'une tactique de survie mise en place par les araignées nommée "ballooning", où celles-ci lancent de la soie pour grimper sur un terrain plus élevé afin d'échapper à la pluie. Interrogé par le journal The Age, le Dr Ken Walker, conservateur principal des insectes au Museums Victoria, a expliqué qu'il était probable que des millions d'araignées aient lancé des brins vers les arbres environnants. "Les araignées qui vivent au sol ont besoin de s'élever très rapidement. La soie serpente et s'accroche à la végétation et elles peuvent s'échapper", a-t-il déclaré.

Les toiles devraient se désintégrer dans le courant de la semaine.