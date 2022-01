Laura Spears, une habitante de 55 ans de Oakland, a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a vérifié ses spams et a aperçu un e-mail indiquant qu'elle avait gagné un jackpot de 3 millions de dollars de la loterie du Michigan.

Elle a trouvé les cinq bons numéros pour gagner 1 million de dollars et avait le Megaplier pour multiplier son gain par trois.

L'Américaine a participé au tirage du 31 décembre 2021. Mais elle n’a ensuite pas vérifié tout de suite les résultats et ne s’attendait pas à avoir gagné puisqu’elle n’avait pas reçu de message. "J'ai vu une annonce sur Facebook indiquant que le jackpot du Mega Millions devenait assez élevé, je me suis alors rendu sur le site et j'ai acheté un billet", déclare-t-elle.



, raconte-t-elle à la loterie du Michigan.

Laura s'est récemment rendue au siège de la loterie pour réclamer son gros lot. Elle prévoit de partager ses gains avec sa famille et de prendre sa retraite plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. "J'ai définitivement ajouté la loterie du Michigan à ma liste d'expéditeurs sûrs dans mes e-mails, au cas où j'aurais la chance de recevoir un autre e-mail concernant un énorme prix", plaisante-t-elle.