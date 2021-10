La nation insulaire des Tonga, dans le Pacifique Sud, a signalé vendredi son premier cas de Covid-19, incitant des milliers de personnes à se faire vacciner dans un contexte d'avertissement de verrouillage national.

Les Tonga étaient l'un des rares endroits au monde à ne pas avoir signalé un seul cas de Covid depuis le début de la pandémie. Malheureusement, le petit royaume du Pacifique doit faire face à son premier cas. L'information a été annoncée par le Premier ministre ce vendredi. Il s'agit d'une personne à l'isolement après un séjour en Nouvelle-Zélande. Le passager infecté est arrivé mercredi sur l'archipel. Il était entièrement vacciné et avait été testé négatif en Nouvelle-Zélande, avant le départ de son vol.

Le Premier ministre a assuré que toutes les personnes ayant été en contact avec l'un des passagers du vol ont été placées en quarantaine. Il a également averti la population quant à la probabilité d'un confinement national. "Nous devrions utiliser ce temps pour nous préparer au cas où il serait confirmé que d'autres personnes sont atteintes du virus", a-t-il déclaré.

Ruée sur les vaccins

Suite à la détection de ce premier cas, des milliers de personnes se sont précipitées dans les centres de vaccination afin de se faire vacciner contre le Covid-19. "Plus de gens se présentent parce que maintenant nous avons une couverture de la première dose d'environ 86% et une deuxième dose d'environ 62%, donc c'est une participation importante aujourd'hui et cela va stimuler la couverture globale de la première et de l'ensemble des vaccinés", a déclaré le ministre de la Santé.