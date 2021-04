Au terme d'un procès hypermédiatisé, le policier blanc Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Comme le veut la procédure, il a donc immédiatement été menotté et conduit en prison. Sur les images de son arrestation, les internautes les plus attentifs ont toutefois pu remarquer une étrange inscription sur la main de l'ex-policier. Il n'aura fallu que quelques heures pour identifier l'annotation.

Non, il ne s'agissait pas d'un message caché mais, plus pragmatiquement, du numéro de son avocat. Le principal intéressé, Eric Nelson, a d'ailleurs confirmé l'information au site people TMZ. Selon lui, son client aurait pris cette précaution au cas où il serait condamné. En tant que policier, l'homme savait que s'il était condamné, il serait immédiatement emmené et aurait un accès limité au téléphone. Afin de contacter plus rapidement son avocat, il a donc noté le numéro sur sa main. Selon Eric Nelson, il craignait que s'il le notait sur un papier, celui-ci lui serait confisqué.

Si Derek Chauvin veut appeler son avocat en priorité, c'est évidemment pour discuter des suites de l'affaire. Pour rappel, Eric Nelson avait demandé l'acquittement de son client.

Maintenant qu'il a été reconnu coupable, Derek Chauvin risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais la peine pourrait être plus lourde. Il devrait être fixé dans quelques semaines.

La condamnation du policier mercredi soir avait suscité des explosions de joie devant le tribunal de Minneapolis. Ce procès était en effet devenu l'emblème des violences policières contre les personnes noires aux Etats-Unis. La mort de George Floyd, asphyxié par la pression du genou de Derek Chauvin pendant plus de neuf minutes, avait choqué l'opinion publique américaine et au-delà des frontières et déclenché de gigantesques manifestations contre le racisme et les brutalités policières.