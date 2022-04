"On est dégoûtés, lâche Gilbert, la cinquantaine, gilet jaune sur le dos et pancarte à la main. Comment il a pu se faire réélire, avec tous ces gens qui le détestent ? Je suis super déçu. On n’en voulait plus, et il est toujours là…"

Comme lui, environ 200 habitants de Montpellier (Hérault) ont décidé de se rassembler sur la grande place centrale piétonne de la ville, la place de la Comédie, dès l’annonce des résultats à 20 h.