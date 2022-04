Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et enseignant au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), nous explique quels sont les différents scénarios possibles dimanche, lors du premier tour.

Peut-on avoir ce dimanche un scénario que personne n’a vu venir ?

"On peut exclure une énorme gigasurprise du type Emmanuel Macron battu dès le premier tour, Éric Zemmour présent au second ou Anne Hidalgo à plus de 10 % des voix. Mais il existe des éléments d’incertitude, car la dernière ligne droite de la campagne est marquée par une forte hausse des intentions de vote en faveur de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon et une érosion des possibles votes pour Emmanuel Macron. En somme, on connaît a priori le podium. Mais on n’est pas certains de l’ordre d’arrivée des trois premiers candidats."