État des lieux des pays qui ont débuté le déconfinement avant nous.

Ce n’est pas encore la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus tant redoutée mais, ces dernières 48 heures, l’Allemagne a découvert plusieurs nouveaux foyers de contamination. Contrairement à ses voisins français et italiens, le pays a été peu touché aux mois de février et mars par le Covid-19. L’Allemagne a fait le choix d’un déconfinement précoce, dès le 20 avril.

Samedi 9 et dimanche 10 mai, des clusters ont été recensés. Des mesures de distanciation sociale ont été mises en place au moins jusqu’au 5 juin : le port du masque est obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans les magasins, et les grands événements sportifs et culturels restent interdits jusqu’à septembre au moins. Pourtant, du côté des experts, on craint un relâchement de la prudence et une seconde vague d’infections, plus difficile à gérer que la première. Pour eux, en raison de la reprise des contacts sociaux, la question n’est pas de savoir si cette seconde vague aura lieu, mais plutôt quand.

La chancelière Angela Merkel a donc prévenu qu’en cas de résurgence du nombre de cas (soit plus de 50 pour 100 000 habitants), les mesures initiales de distanciation sociale - fermeture des restaurants, lieux de socialisations, etc. - seraient remises en place immédiatement. Au Danemark, alors que le pays a entamé sa réouverture, le ministre de la Santé a expliqué que si la première vague de Covid-19 prendra "probablement fin cet été, il faut s’attendre à une deuxième vague cet automne". La Corée du Sud a elle enregistré lundi le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis plus d’un mois en raison de l’apparition d’un foyer de contamination dans un quartier de la vie nocturne de Séoul. Cette situation a conduit les autorités à fermer temporairement tous les lieux de divertissement nocturne à Séoul.

À Singapour et en Chine, on assiste d’ailleurs à la résurgence du virus avec de nouveaux cas que les autorités chinoises estiment "importés".