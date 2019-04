Emmanuel Macron a exécuté ce jeudi soir une prise de parole très attendue et réalisé la première conférence de presse de son quinquennat. Un moment aussi risqué que décisif pour la suite de son mandat puisque cette allocution prenait place dans le cadre du grand débat organisé par le chef d'Etat en réponse à l'éclat du mouvement des "gilets jaunes". Annonçant une série de mesures telles que la suppression de l'ENA et l'augmentation du temps de travail, le président n'a pas réussi à convaincre les Français comme le montre un sondage réalisé par le Figaro en partenariat avec RTL et LCI. Selon cette enquête, 63% des personnes interrogées n'ont pas trouvé Emmanuel Macron convaincant.





Mais si ces derniers ne sont pas très nombreux à soutenir les mesures annoncées par le président, ils l'étaient à souligner une expression particulière utilisée par le chef d'État. Après la "poudre de perlimpinpin", "croquignolesque", Emmanuel Macron a à nouveau fait rire les Français par son vocabulaire parfois suranné. "Nos concitoyens ont l'impression que, en quelque sorte, tout est cul par-dessus tête, que plus rien ne tient", s'est ainsi exprimé le président. Un langage qui n'a pas manqué de faire rire les internautes qui ont réagi sur Twitter.