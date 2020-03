La FDA (Food and Drug Administration) américaine a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence à l'entreprise US Abbott, pour une machine qui permet de détecter le Covid-19 en 5 minutes, et écartant la présence du virus en 13 minutes.

Il s'agit d'une petite boîte appelée ID Now, de la taille d'un grille-pain, déjà utilisée pour la grippe (Influenza A & B) et d'autres détections de virus au niveau moléculaire (streptocoque A et HRSV) et est très répandue aux Etats-Unis.

L'avantage d'ID Now, à en croire le communiqué de presse de l'entreprise basée dans l'Illinois, c'est qu'il peut être utilisé hors des hôpitaux, comme dans les cabinets médicaux et les cliniques. Abbott a annoncé qu'ils augmentaient la production de leur kits de tests pour ID Now pour permettre 50.000 tests par jour aux Etats-Unis. 150.000 machines ont été expédiées un peu partout sur le territoire américain.

La machine, bien qu'autorisée en urgence par l'administration américaine, n'a pas été approuvée ou testée par la FDA. Le président Trump, de son côté, en a profité lundi pour montrer l'appareil à la presse américaine.