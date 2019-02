Le propanol est un médicament qui atténue les émotions. Bien connue des victimes des attentats de Paris, la pilule n'efface pas de souvenirs mais en atténue la portée négative. Un chercheur canadien a mis au point une thérapie utilisant notamment ce fameux médicament pour vaincre les chagrins d'amour. Il est en train de former les médecins français pour qu'ils puissent faire de même.





Anne, une Française installée au Québec, a témoigné des résultats plus que positifs de cette "pilule de l'oubli". " Aujourd'hui, je vais bien, d'une manière inespérée par rapport à ce que j'ai vécu", s'enthousiasme-t-elle. Elle avait pourtant hésité avant de se lancer. "C 'était un peu dingue car pour moi c'était la thérapie des soldats en Afghanistan!", explique-t-elle au Parisien. Mais le traitement l'a convaincue. " La blessure reste, constate-t-elle tout de même, mais son impact est moins fort, je ne rumine plus, j'avance".