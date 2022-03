Rencontre avec Olesia Tytarenko, rédactrice en chef adjointe et présentatrice de la première chaîne de télévision publique du pays, Suspilne, considérée comme étant la première source d'information parmi les médias ukrainiens. En première ligne, les journalistes et correspondants continuent à travailler au péril de leur vie pour informer malgré l’invasion russe.

A côté du champ de bataille, la "guerre de l'info" fait rage. "On travaille jour et nuit, sans cesse. Pendant la nuit, on doit se réveiller deux trois fois chaque jour à cause des sirènes d’alertes et risque de bombardements et descendre à l’abri. La grande difficulté, c'est aussi de travailler avec tant d'informations sensibles et cruelles et essayer de rester indifférent. C’est quasi impossible mais les Ukrainiens se sentent plus unis que jamais. On croit en la victoire, on pense que la justice triomphe et que tous ces criminels de guerre, grands et petits, seront punis", confie la journaliste.