Les pompiers et le personnel de l'aéroport amstellodamois distribuaient de l'eau aux personnes patientant dans les nombreuses files. Le panneau des départs mentionnait en milieu d'après-midi douze vols annulés et quatorze retardés. Les autorités aéroportuaires avaient averti les jours précédents d'annulations probables en raison d'un manque de personnel. La cohue n'avait entraîné jusqu'ici aucun problème majeur. Ce sont actuellement les vacances de Mai aux Pays-Bas. Schiphol avait alerté d'un week-end chargé et avait demandé aux compagnies aériennes de supprimer des vols pour alléger la charge du travail du personnel présent. En raison de la crise sanitaire, l'aéroport est confronté à de grosses pénuries de personnel. Des gens ont perdu leur poste car la fréquence des vols a nettement diminué par rapport à la situation d'avant-crise. Et d'autres n'ont pas repris le travail.

KLM a annoncé supprimer près de 50 vols pour samedi et dimanche. TUI et Corendon ont eux opté pour déplacer des vols à l'aéroport de Rotterdam - La Haye. Schiphol espérait voir défiler 3.500 passagers de moins avec ces mesures. "On y est plus ou moins", indiquait-on samedi après-midi.