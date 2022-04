Le président du Conseil européen Charles Michel a assuré mercredi à Kiev que l'UE ferait "tout son possible" pour que l'Ukraine "gagne la guerre" contre la Russie de Vladimir Poutine, qui "ne réussira pas" à diviser les Européens.

"Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous et nous ferons tout notre possible pour vous soutenir et pour faire en sorte que l'Ukraine gagne la guerre", a déclaré M. Michel lors d'une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Michel, en visite à Kiev, s'est dit "extrêmement impressionné" par le "commandement personnel" de M. Zelensky depuis le début de l'invasion le 24 février, qui montre "le courage de la population ukrainienne" face aux forces russes.

Le président russe Vladimir Poutine "ne réussira ni à détruire la souveraineté de l'Ukraine, ni à diviser l'Union européenne", a-t-il lancé, saluant la capacité des Vingt-Sept à "prendre des décisions tous ensemble, à l'unanimité" sur plusieurs vagues de sévères sanctions adoptées contre la Russie.

"L'objectif principal est de faire en sorte que les sanctions soient douloureuses pour le régime" de M. Poutine, a poursuivi M. Michel, promettant de cibler prochainement les exportations russes de pétrole et de gaz, comme le réclame M. Zelensky.

"Nous travaillons très dur, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent (...) afin d'atteindre cet objectif commun", a indiqué M. Michel, alors que l'UE reste dépendante des approvisionnements russes.

Il a pour autant estimé qu'il serait "extrêmement difficile" de "changer le comportement du Kremlin".

"Nous avons deux outils : le soutien à l'Ukraine et les sanctions. Ce sont les outils que nous devons utiliser pour être sûrs que l'Ukraine gagnera la guerre", a-t-il encore dit.

Volodymyr Zelensky a lui souligné que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne était "une priorité" pour "l'Etat et la puissance du peuple" ukrainien.

Plus tôt mercredi, M. Michel s'était rendu à Borodianka près de Kiev, théâtre de "massacres" de civils par les troupes russes selon les autorités ukrainiennes. Il y a dénoncé des "crimes de guerre" de Moscou.