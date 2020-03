Plus de cinq millions de masques de protection illégalement stockés ont été saisis au cours des derniers jours par les autorités saoudiennes, a rapporté l'agence officielle du royaume, où des mesures drastiques ont été instaurées pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

"Le ministère du Commerce a saisi (près de) 1,17 million de masques médicaux dans la région de Haïl (nord), stockés dans le but d'être revendus ultérieurement", a rapporté dimanche l'agence SPA. Cette annonce intervient après la saisie mercredi de plus de quatre millions de masques médicaux stockés à Jeddah (ouest), "en violation des réglementations commerciales", selon la même source. Les masques seront redistribués sur le marché et des "mesures légales ont été prises contre les contrevenants", a ajouté l'agence officielle. Le ministère de la Santé saoudien a annoncé plus de 1.200 cas d'infection au nouveau coronavirus et quatre décès à ce jour, faisant de l'Arabie saoudite le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 dans le Golfe, après l'Iran.

Le royaume a instauré un couvre-feu national partiel, empêché les déplacements entre les provinces et interdit l'entrée et la sortie de la capitale Ryad ainsi que des deux villes les plus saintes de l'islam, La Mecque et Médine. "Les efforts acharnés en cette période difficile ne peuvent se faire qu'en unissant nos forces, par la coopération", a averti le roi Salmane lors d'un discours le 20 mars. Au total, plus de 3.000 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été enregistrés et 11 personnes ont succombé à la maladie Covid-19 dans les six pays arabes du Golfe: Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Qatar, Koweït, Bahreïn et Oman.