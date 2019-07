Cinq personnes ont été blessées lors du deuxième jour des fêtes de la San Fermin à Pampelune, en Espagne, lors du premier lâcher de taureaux, a rapporté dimanche la chaîne RTVE, citant une source hospitalière.

Les cinq ont été emmenées à l'hôpital. Trois d'entre elles ont été blessées par des cornes de taureaux tandis que deux autres souffrent de contusions.

Parmi les blessés figure un citoyen américain de 23 ans. Il est le plus grièvement touché.

Le coup d'envoi de la San Fermin, une des plus grandes fêtes traditionnelles d'Espagne, a été donné samedi dans la ville médiévale. Les festivités, qui s'achèvent le 14 février, attirent chaque année des centaines de milliers de touristes. Le lâcher de taureaux dans les rues de la vieille ville a lieu chaque jour à 8h. Des coureurs tentent de s'approcher le plus près possible des troupeaux de douze bovins dont six taureaux de combat, lors du parcours qui se termine dans les arènes de Pampelune où les taureaux sont mis à mort dans l'après-midi par les grands noms de la tauromachie.

La course, ou "encierro", fait chaque année plusieurs blessés et au moins 16 coureurs y sont morts depuis 1910.

L'événement très controversé a également été marqué en 2016 par une affaire de viol collectif. Les cinq agresseurs, se surnommant "la meute", ont été condamnés définitivement le 21 juin dernier à 15 ans de prison.