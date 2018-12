Les forces de sécurité néerlandaises ont arrêté dans le port de Rotterdam quatre personnes soupçonnées de préparer un "acte terroriste", a indiqué samedi la police, alors qu'une autre personne apparemment impliquée a été interpellée en Allemagne, et non aux Pays-Bas comme indiqué précédemment. Les unités anti-terroristes et la police néerlandaises ont arrêté ces quatre hommes et effectué des perquisitions, a précisé la police de Rotterdam.

"Ils sont suspectés d'être impliqués dans la préparation d'un acte terroriste", selon une brève déclaration de police, qui ajoute que "les investigations vont continuer ces prochains jours et l'accent sera particulièrement mis sur la nature et l'échelle de la menace terroriste".

La police n'a pas donné pour le moment plus de détails sur le profil des suspects ou l'attaque terroriste qu'ils sont soupçonnés d'organiser.

Dans la soirée, la police criminelle de Mayence a annoncé dans un communiqué avoir arrêté samedi après-midi un Syrien de 26 ans sous le coup d'une demande d'extradition des autorités néerlandaises.

Il est "fortement soupçonné de participer à la préparation d'un attentat aux Pays-Bas", ont précisé les autorités allemandes.

L'individu n'a pas de domicile officiel en Allemagne et n'est pas connu des services de police locaux. L'appartement dans lequel il a été appréhendé a été fouillé par les enquêteurs.

Le tribunal de Coblence devra valider prochainement son extradition vers les Pays-Bas, a ajouté la police.