C'est à la suite d'un tweet sur le compte Sleeping Giants FR, un collectif de citoyen qui lutte contre le discours de haine, que la célèbre marque de pâte à tartiner a décidé de retirer ses spots publicitaires avant les émissions d'Eric Zemmour.

Ferrero et Nutella, qui sont également dans l'oeil du cyclone suite aux nombreuses polémiques concernant la déforestation (huile de palme), ont sans doute voulu se démarquer et ainsi afficher qu'ils ne contribureront plus indirectement au financement du polémiste français.