Le ministre colombien des Affaires étrangères a dénoncé samedi l'existence de possibles projets d'attentat contre le président Ivan Duque.

"Depuis plusieurs mois des investigations sont menées concernant de possibles attentats contre la vie du président", a déclaré Carlos Holmes Trujillo dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du ministère. Trois citoyens vénézuéliens en possession d'"armement de guerre" ont été arrêtés, a annoncé le ministre dans la même vidéo sans donner plus de précisions.

Ces arrestations "augmentent un peu plus les inquiétudes exprimées par les autorités sur le sujet", a-t-il ajouté. Les menaces viennent "probablement" d'"acteurs internes et externes", d'après un communiqué distinct du ministère. Cette annonce intervient alors que les relations entre Bogota et Caracas sont particulièrement tendues depuis les expulsions respectives de fonctionnaires des deux pays et le déploiement, le 10 décembre dernier, de bombardiers russes au Venezuela dans le cadre de maneuvres militaires conjointes. Le président Duque a demandé aux "pays défenseurs de la démocratie" de ne pas reconnaître le nouveau gouvernement du président Nicolas Maduro, qui entamera le 10 janvier un nouveau mandat après avoir été réélu lors d'élections boycottées par l'opposition et non reconnues par une partie de la communauté internationale. M. Duque a pris ses fonctions en août, promettant d'isoler diplomatiquement le Venezuela, qu'il qualifie de "dictature", et de renforcer la lutte contre la guérilla et les narcotrafiquants.