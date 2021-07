Cela fait presque deux jours que notre pays est frappé par de violentes intempéries. Celles-ci ont semé le chaos dans plusieurs provinces. Plus de vingt personnes ont perdu la vie en Belgique. De nombreuses maisons ont été détruites. Mais notre pays n'est pas le seul concerné par ces inondations historiques. Une partie de l'Allemagne a également été victime des intempéries. Le bilan humain est lourd chez nos voisins : plus de 100 personnes ont perdu la vie. Plus de 1000 personnes sont portées disparues.Un gigantesque glissement de terrain à Erftstadt-Blessem (Rhénanie du Nord-Westphalie) a encore compliqué la situation. Les images du glissement de terrain ont fait le tour de la toile. L'immense cratère dans lequel s'engouffre l'eau impressionne les internautes.Et ce n'est pas la seule image impressionnante qui nous vient d'Allemagne. Maisons dévastées, villages entiers sous eaux, tas de voitures... Les scènes de chaos se multiplient comme vous pouvez le voir ci-dessus., écrit l'AFP ce vendredi 16 juillet.