Arrivé troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s’en sort avec 20,20 % des voix. Mais le plus intéressant reste la tranche d’âge ayant voté pour le candidat. Hormis être devenu le visage de la gauche, le président de la France insoumise est parvenu à rallier les jeunes. C’est avec 34 % des votes qu’il est parvenu à la tête des suffrages chez les 12-34 ans. Un résultat presque logique pour le candidat qui avait misé sa politique sur les jeunes, des idéaux écologiques novatrices et un point de vue social intéressant.

"Il y a bien sûr plusieurs explications", explique Laura Uyttendaele, chercheuse à l’institut de sciences politiques Louvain-Europe de l’UCLouvain, "Jean-Luc Mélenchon a abordé énormément de sujets qui touchent plutôt les jeunes. Surtout celui de la transition climatique. Cet enjeu n’appartient pas seulement aux Verts, et c’est peut-être un échec pour eux puisqu’ils n’ont pas réussi à exploiter cette piste".