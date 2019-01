Dans le premier cité, la technologie de pointe a déjà été déployée, annonce Sky News. Si les autorités aéroportuaires ne souhaitent pas commenter les spécificités de l'équipement, le média britannique croit savoir qu'il s'agit d'un "dome" conçu en Israël, capable de brouiller les communications entre le drone et son pilote, ainsi que de détruire un appareil à distance à l'aide d'un faisceau laser. Le coût de cet investissement se compte en millions d'euros.

Le coupable des dérangements occasionnés avant les fêtes n'a, lui, toujours pas été identifié, malgré l'interrogatoire de 115 témoins, la fouille de plus de mille maisons et une récompense de 50.000 livres (environ 55.000 euros) offerte pour toute information permettant de confondre l'auteur en justice.

Plus de 1.000 vols avaient été impactés par l'incident, pour plus de 140.000 voyageurs retardés. Pour éviter qu'un pareil scénario ne se reproduise, les autorités vont déployer des équipements militaires anti-drones à Gatwick, mais aussi à l'aéroport d'Heathrow, le plus grand du pays.