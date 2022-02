Alors que les candidats de l'extrême droite française sont largement plus populaires sur les réseaux sociaux que leurs concurrents à la Présidentielle , une enquête réalisée par Le Monde révèle comment les militants d'Eric Zemmour parviennent à gonfler sa présence sur Twitter.

Le quotidien français a en effet collecté et analysé des centaines de milliers de tweets publiés entre le 1er octobre et le 30 novembre. Il en ressort une vaste campagne organisée et artificielle mise en place par les militants du leader du parti Reconquête !. Des retweets massifs, l'automatisation et la coordination ont permis à quelques dizaines de partisans d’Eric Zemmour d’imposer certains messages et thématiques sur Twitter, au-delà de tout engagement massif des internautes. Cette stratégie a permis de placer régulièrement Eric Zemmour dans le top des tendances sur le Twitter français et rabattre de nombreux internautes vers différents sites pro-Zemmour.

Le hic, rappelle Le Monde, c'est que cette stratégie numérique enfreint plusieurs règles du réseau social, officiellement attaché à la lutte contre la désinformation et la manipulation politique. En effet, selon la politique du réseau à l'oiseau bleu , "les engagements inauthentiques, qui tentent de faire passer des comptes ou contenus pour plus populaires ou actifs qu'ils ne le sont en réalité et les actions coordonnées, qui tentent d'influencer artificiellement les conversations en utilisant plusieurs comptes, de faux comptes, l'automatisation et/ou des scripts" sont considérés comme des comportements interdits.