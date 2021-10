Des stratagèmes qui ont amusé certains clients mais qui en ont aussi exaspéré plus d'un. "Pourquoi un magasin gaspille-t-il de l'énergie à réfrigérer des articles qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés avant d'être ouverts ?" "Quand le Brexit mène à moins de choix", peut-on notamment lire sur Twitter. La situation n'est pourtant pas sur le point de revenir à la normale dans les supermarchés britanniques. En effet, depuis plus d’un an, la Grande-Bretagne doit faire face à un manque important de chauffeurs routiers pour approvisionner le pays, en raison de la hausse du prix du carburant.





Depuis plus d'un an, les pénuries alimentaires se multiplient au Royaume-Uni, imputables au Brexit ainsi qu'à la pandémie de Covid. Dès lors, de nombreux supermarchés tentent de sauver les apparences en camouflant certains rayons vides. C'est ainsi que la chaîne de magasins Tesco a par exemple décidé d'installer des panneaux et des affiches représentants les produits manquants pour simuler des rayons remplis. Plusieurs internautes ont notamment partagé des photos de fausses asperges. La chaîne de supermarchés s'est également fait remarquée en remplaçant les produits frais manquants par des bonbons en tout genre ou en remplissant les frigos à stock par des pots de sauces. Chez Sainsbury’s, les étagères pour les pâtes ont elles été remplies avec des cartons vides pour combler les espaces.