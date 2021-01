Alors qu’on digère à peine les images diffusées dans tous les médias et sur tous les réseaux sociaux, il se pose encore la question de savoir qui se cache derrière les assaillants du Capitole. Résumer ces dizaines de personnes à des pro-Trump est bien trop réducteur. Car si tous ces manifestants ont certainement tous voté pour le président sortant, tous ne font pas partie des mêmes groupes et des mêmes couches de la société.

Il y avait tout d’abord énormément d’Américains lambda, parfois venus en famille. On parle de supporters de Donald Trump qui ont fait le déplacement dans la capitale pour manifester leur mécontentement et qui se sont laissés emporter par la folie du moment. Une folie qui est venue de quelques leaders qui, eux, étaient là pour en découdre. Depuis son élection à la présidence, on sait que le président sortant avait obtenu le soutien de différents groupuscules d’extrême-droite. S’il n’a jamais affiché son soutien publiquement à ceux-ci, il a préféré laisser planer le doute durant ces 4 dernières années. C’est ainsi qu’on a retrouvé dans la foule massée devant le Capitole ce mercredi, des drapeaux des Proud Boys, une milice de suprémacistes blancs, de groupes néo-nazis, de groupes paramilitaires, d’adeptes de la droite chrétienne ou encore des libertariens du Gadsden Flag.

De quoi former un cocktail explosif si on ajoute à cela plusieurs mouvances complotistes, la plus connue étant QAnon. Ces militants ont également trouvé un leader en la personne de Donald Trump. Anti-démocrates, anti-establishment et adepte de toutes les théories divergentes par rapport au fonctionnement politique du pays, QAnon a acquis une énorme popularité ces derniers mois avec la crise du Covid-19. Comme partout dans le monde, on retrouve là des personnes désabusées par les gouvernements successifs et par le modèle politique et économique des États-Unis. En tête de toutes les théories, on retrouve l’idée d’une grande conspiration mondiale, de dirigeants occultes qui contrôleraient la plupart des gouvernements du monde ainsi que les grandes organisations internationales, comme l’OMS ou encore l’ONU. Derrière tout cela, se cacheraient aussi un réseau mondial pédophile, de sacrifices d’enfants avec, selon certains, la participation de la franc-maçonnerie. Et Donald Trump serait selon eux le seul homme politique à avoir osé s’opposer à ces forces occultes pour rendre sa grandeur à l’Amérique.

Certains visages ont ainsi vite été reconnus, malgré de nouvelles théories du complot qui fleurissent quant à l’insurrection du Capitole. Sur les réseaux sociaux, certains affirment en effet que les assaillants seraient de faux manifestants engagés par les démocrates ou les antifascistes pour discréditer Donald Trump et tous ses supporters. Des affirmations balayées rapidement étant donné que les leaders de ces différents groupes n’ont rien fait pour ne pas être identifiés.

Ashli Babbitt, une ancienne militaire abattue par la police

© D.R.

L’insurrection qui a frappé le Capitole a malheureusement fait couler du sang. Dès mercredi soir, les chaînes d’information américaine évoquaient les décès de Ashli Babbiit, une Californienne originaire de San Diego et des trois autres personnes. Ashli Babbitt était une ancienne militaire qui a servi pendant 14 ans dans l’armée de l’air, dont quatre missions dans des territoires en conflit. Sur son compte Twitter, la jeune femme se présentait comme une ancienne combattante libertarienne et affichait clairement son soutien à Donald Trump. Elle avait récemment retweeté de nombreux messages de personnes se rendant à Washington. Mardi, Ashli Babbitt avait répondu à l’une d’entre elles qui se plaignait de l’annulation de son vol : “Rien ne nous arrêtera… Ils peuvent essayer, essayer et essayer mais la tempête est là et elle descend sur (Washington) DC dans moins de 24 heures… Du noir vers la lumière !”

Le “gourou” Jake Angeli un des visages du groupe QAnon

© AFP

Son visage a fait le tour du monde et est presque devenu le symbole des émeutes qui ont ébranlé le Capitole, symbole de la démocratie américaine. Si certains se sont amusés de son look semblable à un gourou indien ou encore au groupe Jamiroquai, d’autres y ont vu le symbole de l’avènement du complotisme outre-Atlantique. Depuis 2016, Jake Angeli se positionne comme un grand supporter de Donald Trump et est devenu un des porte-parole de QAnon. Il rejoint le groupe complotiste après avoir lu des théories conspirationnistes sur internet. “Je vois ce qui se passe réellement désormais”, a-t-il indiqué à une télévision américaine. Avec son look, il cherche à attirer l’attention, tandis qu’on retrouve dans ses tatouages un triple triangle appelé “valknut”. Il s’agit en fait d’un symbole germanique repris par plusieurs mouvements néonazis américains depuis les années 1990.

Un néonazi notoire et un tatouage qui n’a rien de communiste

© AFP



Juste à côté de Jake Angeli, deux visages ont attiré les regards mercredi soir. Un homme masqué aux cheveux courts et un autre aux cheveux long, portant un pull jaune. Très vite, un montage douteux a circulé sur les réseaux sociaux, indiquant que ces deux personnages étaient des antifascistes. Une manière d’appuyer la théorie selon laquelle l’insurrection aurait été montée de toutes pièces. Autre argument, celui du tatouage visible sur la main de l’homme aux cheveux longs. Selon certains, il s’agissait du symbole communiste du marteau et de la faucille. Un zoom suffit pour voir qu’il ne s’agit pas de cela, mais plutôt d’un symbole du jeu vidéo Dishonored. Quant à l’homme masqué, il s’agirait en fait de Matthew Heimbach, néonazi connu et fondateur du parti nationaliste blanc américain Traditionalist Worker Party (Parti traditionaliste des travailleurs).