Carlos Ghosn s'exprime depuis 14h en direct du siège du syndicat de la presse libanaise, dans le centre de la capitale, Beyrouth. Une centaine de journalistes assistent à la conférence de presse de l'ancien patron qui, avant de rejoindre le Liban dans des conditions dignes d'un film, avait été expédié à l'ombre pendant 128 jours par les autorités japonaises.

"Le Liban est le seul pays qui a été à mes côtés", a entamé Carlos Ghosn, qui dit avoir attendu avec impatience cette conférence de presse. Il est ensuite revenu sur les conditions de détention au Japon, insistant sur la difficultés d'être coupé de sa famille et de ses proches.

"Je ne vous expliquerai pas la manière dont j'ai quitté le japon", a mis en garde d'emblée l'ancien patron, qui dit ne "pas vouloir se présenter en victime" mais être "présent pour laver son honneur". "C'est la première fois que je peux m'exprimer librement", a-t-il poursuivi, promettant dans la foulée à la centaine de journalistes présents: "Vous allez découvrir la vérité avec moi aujourd'hui".

Carlos Ghosn, bien décidé à régler ses comptes avec le système judiciaire japonais, a rapidement enchaîné, décrivant celui-ci comme "corrompu". "J'ai fait face à un système dont le taux de mise en inculpation est de 99,4% et je suis certain que pour les étrangers, celui-ci est encore plus important", a affirmé Carlos Ghosn, pour qui les accusations de malversations financières sont "sans fondements", estimant avoir "été otage d'un pays [qu'il] a servi pendant une grande partie de [sa] carrière."

Un "complot" dans "un système corrompu"

"Beaucoup de gens ont fait partie de ce complot, au sein de Nissan et des autorités japonaises", a glissé Carlos Ghosn, expliquant ne pas vouloir donner de noms afin de ne pas placer le Liban, qui lui a "réservé un accueil formidable", dans une position délicate. "Je savais lors de mon arrestation que Nissan était derrière tout ça", a estimé Carlos Ghosn, en abordant, devant une audience muette, le déroulement de son arrestation.

Revenant sur les conditions de détention, Carlos Ghosn a dit avoir été qualifié de coupable dès son arrestation. "Vous êtes coupable, ne jouez pas à votre petit jeu avouez, m'a dit le procureur". Outre les conditions qu'il décrit comme opposées au principe des Droits de l'Homme, Carlos Ghosn assure avoir subi de nombreuses pressions pour le soumettre au silence. "'Bien sûr, il (Carlos Ghosn, Ndlr) peut parler à la presse, mais nous pouvons aussi apporter de nouvelles accusations'. Hier encore , ils ont mis en accusation ma femme, sur base de déclarations faites par ma femme il y a 9 mois. Vous parlez ? Vous retournez en prison."

Nissan et son amour du Japon

Carlos Ghosn est également revenu sur l'entreprise qu'il a dirigé pendant 17 ans et s'est avant tout interrogé: "Comment peut-on perdre l'occasion de devenir l'acteur dominant du secteur en passant à côté de Fiat Chrysler ?", "L'alliance n'est plus qu'une mascarade."

"Je suis innocent de tout et je peux vous le prouver. J'ai quitté le japon parce que je voulais la justice. Et je voudrais, avant de répondre à vos questions, mettre un point final et m'adresser aux Japonais : J'ai été sali, j'ai été qualifié de dictateur, froid, et avare. On a dit de moi je n'aimais pas le Japon et que j'étais là pour 'argent. J'aime le Japon, j'aime les japonais. Je marchais seul dans les rues de Tokyo, et les gens me disait qu'ils étaient désolé, qu'ils espéraient que j'allais continuer à aimer le Japon. Les gens de la rue ne comprenne pas ces accusations. J'ai ressuscité Nissan. Nous avons passé la crise financière. Quand le tsunami a frappé le Japon, j'ai été le premier étranger à rentrer au Japon alors tout le monde partait. Je suis allé sur place. J'y suis allé par moi-même parce que personne ne voulait aller dans cette zone. J'ai appelé les employés pour leur dire qu'on allait reconstruire l'usine. J'aime le Japon. Pourquoi le japon me paye de telle façon pour le bien que j'ai fait pour le pays ? Les Japonais ne sont pas comme ça. Ce n’est pas vrai. Ensuite, on a dit que j'étais avare. On est venu me voir par le passé pour que je reprenne General Motors. Pour une paye deux fois supérieur. Mais je leur ai dit qu'un capitaine ne quitte pas un bateau lorsqu'il est sur le point de sombrer. Un avare ne réagirait pas comme ça. Enfin, j'ai découvert que j'étais un dictateur. J'ai été pendant 17 ans le dirigeant de cette entreprise. On a écrit des livres de management sur moi. Et d'un coup, je suis un dictateur. C'est ce qu'on a imposé dans les esprits des japonais. Ils ont terni ma réputation", a conclu l'homme d'affaires, avant de répondre, lors de la seconde partie de sa conférence de presse, aux questions des journalistes.

Suivez en direct la conférence de presse de Carlos Ghosn.