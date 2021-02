Victim Support, l'association britannique d'aide aux victimes, révèle que des propriétaires installent des caméras de surveillance afin d'intimider leurs voisins et de contrôler le respect du confinement. C'est en tout cas ce que l'Asbl constate au vu de l'augmentation des personnes ayant subi ce genre de traitement que la police lui renvoie.", explique la présidente de Victim Support, Rachel Almeida, au quotidien

L'association avance ainsi le chiffre de 28% de comportements antisociaux de plus durant le lockdown actuel. Cette hausse serait liée à l'irritabilité et à la frustration engendrées par la pression d'être confiné. La présidente de Victim Support parle même d'un moment propice pour régler ses comptes: "Si vous avez déjà eu un différend avec vos voisins, c'est une excuse pour rendre leur vie un peu plus misérable en gardant un œil sur eux. Les gens ont plus de temps libre. C'est l'un des principaux problèmes que nous avons rencontrés pendant cette période". Ainsi, Victim Support plaide pour que les victimes de comportements antisociaux aient les mêmes droits que les autres, en raison "du traumatisme psychologique qu'ils peuvent entraîner".