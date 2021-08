On ne sait pas si ces personnes sont décédées à la suite de tirs ou à cause des mouvements de panique, précise un témoin. "Des centaines de personnes sont descendues dans la rue. Au début, j'avais peur et je ne voulais pas quitter ma maison, mais ensuite j'ai vu mes voisins. J'ai pris mon drapeau."

Des médias font aussi état de mouvements de contestation à Jalalabad, où trois personnes ont été tuées mercredi par des talibans parce qu'elles brandissaient le drapeau afghan.