"Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge le soir de la 'Journée de Jérusalem' en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem", a indiqué M. Netanyahu. Et d'ajouter: "Israël réagira avec force (...), celui qui attaque paiera le prix fort".

Washington condamne une "escalade inacceptable"

Les Etats-Unis ont condamné lundi "le plus fermement possible les tirs de roquette du Hamas" contre Israël, dénonçant une "escalade inacceptable" et appelant toutes les parties au "calme" et à la "désescalade des tensions".

"Nous reconnaissons le droit légitime d'Israël à se défendre, à défendre son peuple et son territoire", a dit le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de répondre "avec force".

"Notre objectif à court terme, c'est la désescalade", a insisté Ned Price devant la presse.

"Plus largement, nous sommes profondément préoccupés par la situation en Israël, en Cisjordanie et dans la banda de Gaza, notamment par les confrontations violentes à Jérusalem", a-t-il ajouté, saluant les "mesures prises par le gouvernement israélien ces derniers jours pour éviter les provocations".

Il a toutefois apporté le soutien américain aux "manifestations pacifiques".

Au moins neuf personnes, dont trois enfants et un commandant du Hamas, sont mortes lundi dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, menées en riposte à des roquettes tirées depuis l'enclave, après une nouvelle journée de violences à Jérusalem-Est.