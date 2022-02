L'armée française a affirmé mardi avoir surveillé deux navires russes, les Soobrazitelniy et Stoykiy, et avoir désormais transmis la responsabilité aux HMS Argyle, frégate britannique et au USS Roosevelt, bâtiment américain.

Un porte-parole du ministère de la Défense britannique a décrit la tâche comme "une réponse normale" ajoutant: "En tant que réponse unifiée avec nos alliés, la marine surveille la présence de navires russes alors qu'ils transitent à travers la Manche".

L'agence de presse russe, TASS, avait annoncé le 24 janvier que deux navires russes avaient quitté Kaliningrad pour mener des "exercices de combat".

Dans une déclaration commune suivant la rencontre entre les dirigeants britannique et ukrainien, a souligné que Londres était aux côtés de Kiev face à l'"agression continue de la Russie".

Le Premier ministre britannique a été reçu à Kiev par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a tempéré ces derniers temps les risques d'invasion à grande échelle dont avertissent certaines capitales occidentales.

Boris Johnson a affirmé mardi qu'il existait un "danger clair" et "imminent" d'intervention militaire russe en Ukraine, avertissant que cela constituerait "un désastre pour la Russie et pour le monde" et exhortant Moscou à "reculer".

Londres, comme Washington, accuse Moscou de préparer l'invasion de son voisin en déployant des dizaines de milliers d'hommes à ses frontières. La Russie dément tout volonté belliqueuse et réclame à l'inverse que l'Otan se retire du voisinage de la Russie.

Le Royaume-Uni a livré récemment des missiles antichar à l'Ukraine pour l'aider à renforcer sa défense.