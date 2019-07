À l’image de ce qu’il se passe en Belgique avec notre lasagne institutionnelle, l’Europe fait parfois preuve d’opacité quand il s’agit de comprendre le rôle exact de toutes ses instances.

Charles Michel a donc pris la tête du Conseil européen et aura un rôle de conciliateur mais aussi de décideur au niveau des grandes tendances politiques du continent.

Reste que l’application des lois ne relève pas de ses compétences puisque le rôle exécutif est joué par la Commission européenne, sorte de gouvernement qui soumet également des projets de loi au Parlement européen, pouvoir législatif ayant le rôle de voter des lois. Le Conseil européen se place donc au-dessus de la mêlée et est le lieu où les chefs d’État peuvent jouer leur rôle et étendre leur influence en dehors de leurs frontières.

Attention , le Conseil européen ne doit pas être confondu avec le Conseil de l’Europe, qui ne fait pas partie de l’UE. Il s’agit d’une organisation intergouvernementale qui a pour objectifs, entre autres, de défendre les droits de l’homme, de promouvoir la diversité culturelle de l’Europe et de lutter contre les problèmes sociaux tels que la discrimination raciale et l’intolérance.

Et, puisqu’on aime faire compliqué, ajoutons à cela le Conseil de l’Union européenne, qui est, avec le Parlement européen, l’organe législateur de l’UE. Il représente les États membres de l’UE et réunit des ministres des États membres, qui, selon les sujets traités, se réunissent en formations spécialisées.

À côté de cela, on parvient beaucoup plus facilement à comprendre le rôle de la Banque centrale européenne, qui gère l’euro, élabore et met en œuvre la politique économique et monétaire de l’UE. Son principal objectif consiste à assurer la stabilité des prix et à soutenir ainsi la croissance économique et la création d’emplois. Rien que ça.