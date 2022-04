Ce jeudi, Elise Lucet et son équipe de Cash Investigations a présenté sa dernière enquête à propos de McDonald's. Menée par Zoé de Bussière, journaliste pour France 2, elle vous emmènera dans les arcanes du géant du fast-food. Comme d'habitude, le documentaire est extrêmement documenté et fouillé. Il est aussi très accablant pour la marque américaine.

Des contrats de travail qui contournent la loi

Afin de s'insérer au mieux dans l'entreprise, l'équipe de Cash Investigation a infiltré Rebecca, une journaliste de l'émission. Objectif: vivre de l'intérieur l'expérience McDonald's. Et elle n'a pas été déçue. Tout d'abord, la fausse collaboratrice espère travailler à plein-temps. Finalement, elle n'est embauchée qu'à temps-partiel.

En France, la durée minimale de ce type de contrat est de 24 heures. Or, le géant ne lui propose qu'un contrat de 15h. En réalité, Rebecca a été obligée de signer un document par la direction. Il s'agit d'une "dérogation volontaire" qui stipule qu'elle doit également être à disposition de l'enseigne pour un minimum de 60H semaine. Ce qui est tout aussi interdit. Comme l'explique Sophie Le Gall dans le debrief de l'émission. "Non, ce n’est pas illégal d’avoir des contrats à temps partiel. Ce qui est illégal, c’est d’imposer un contrat avec un si petit nombre d’heures à un salarié qui souhaiterait travailler plus, en faisant croire que c’est à sa demande."

Des conditions de travail épouvantables

Sur France Info, Elise Lucet s'est dite choquée des conditions de travail des employés. "Lors du rush, la personne qui s’occupe des frites peut soulever sur deux ou trois heures 300kg de frites. Vous pouvez imaginer ce que ca peut provoquer sur un corps", a-t-elle dénoncé. Elle explique également comment est née l'idée de cette enquête."On a eu des enregistrements de salariés de McDo qui ont été licenciés du siège de McDo. On a trouvé la politique managériale du groupe très bizarre, ils ont été licenciés en deux temps trois mouvements avec des paroles étonnantes comme : 'on te reproche d’avoir emporté ton mug et ton pot de fleur de ton bureau le jour où tu es partie', 'tu ne m’as pas dit bonjour dans le couloir' et on a voulu enquêter."





Lors du reportage, une ancienne directrice d'un restaurant décrit les conditions épouvantables. "J’ai eu un management agressif. C’est ce qu’on m’a appris à faire: mettre la pression. Un équipier à qui tu ne mets pas la pression, un équipier qui n’a pas peur de toi, il ne te respecte pas. C’est ça, les valeurs qu’on m’a transmises pendant des années. Il y avait des pleurs, des cris, des embrouilles. Tu te mets une telle pression à toi-même que tu es crispée pendant tout le rush." De plus, travailler en tant de rushs avec un sous-effectif est la norme.

Les enfants, le coeur de cible

Là, Cash Investigation enfonce une porte ouverte. Mais leur mode de fonctionnement avec les enfants reste interpellant. "Si vous venez enfant chez Mc Donald's, vous viendrez également lorsque vous serez adulte avec vos propres enfants" explique notamment Roy Bergold, directeur de la publicité du groupe pendant plusieurs décennies. Effectivement, tout est fait pour que les enfants adhèrent au projet: manger un maximum d'hamburgers sur la durée.

Le menu enfant est pensé de toute part avec sa boîte stylisée et son cadeau à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Des influenceurs sont payés afin de tester de nouveaux produits ou partager des vidéos ou des enfants ouvrent les boîtes qui contiennent de nouveaux produits. Bref, McDo a toujours un coup d'avance et vit très bien avec son temps.

En France, 1400 restaurants vendent chaque jour environ 2 millions de repas. Une machine. En Belgique, la boîte affirme qu'il existe "101 restaurants, gérés par 24 franchisés, ainsi que plus de 5.000 employés qui servent 69.000 repas par jour." Une réussite qui n'est certainement pas due à Elise Lucet. "Dans ma vie j’ai dû y manger cinq fois. C’était lors de tournages, où il n’y avait rien d’autre et que je n’avais pas le choix", a-t-elle déclaré dans Buzz TV. Elle n'a donc jamais emmené sa fille chez le géant du burger. "Quand elle était en âge de comprendre, j’ai dit à ma fille que je ne l’emmènerais jamais chez McDo et à Disney. D’autres personnes l’ont emmenée. Elle a aimé ça, mais elle apprécie de moins en moins." On comprend mieux pourquoi.