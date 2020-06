Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 118 vaccins contre le coronavirus sont en cours de développement dans le monde.

Huit sont déjà en phase de test. La Commission européenne a d’ailleurs lancé une initiative globale visant à fournir un vaccin à tous les États membres européens dès qu’un produit aura été mis au point.

D’autres vaccins que celui d’AstraZeneca sont en effet en cours de test sur l’être humain. C’est le cas du vaccin mis au point par Moderna, aux États-Unis, de celui recherché par le laboratoire chinois Sinovac ou encore de l’Américain Novavax.

Le vaccin expérimental contre le Covid-19 de la biotech américaine Moderna, cofinancé par le gouvernement américain, entrera de son côté dans la troisième et dernière phase des essais cliniques en juillet sur 30 000 volontaires.

La société est l’une des cinq entreprises sur lesquelles l’administration du président Donald Trump aurait misé dans le cadre de son opération "Warp Speed" (à la vitesse de la lumière), selon le New York Times, avec AstraZeneca (partenaire industriel du vaccin d’Oxford), Johnson & Johnson, Merck, et Pfizer. Le but est de fabriquer 300 millions de doses de vaccins d’ici janvier 2021.

En Chine, le laboratoire CanSino Biologics a annoncé le 22 mai des résultats prometteurs d’un vaccin recombinant à adénovirus de type 5 (Ad5), en obtenant un "début" d’immunité chez l’humain (108 participants)