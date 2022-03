L'opération Ludus, la deuxième du genre, "coordonnée par Europol et dirigée par la Garde civile, la police nationale et les autorités douanières espagnoles, a permis de saisir des jouets dangereux d'une valeur totale de plus de 18 millions d'euros", selon un communiqué.

"Plus de cinq millions de jouets" parmi lesquels "des puzzles contrefaits et illégaux, des jeux vidéo et personnages associés, des jeux de société et de cartes" mais aussi "des vêtements et accessoires de grandes marques" ont été saisis, principalement "importés d'Asie de l'Est vers l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis", a-t-elle également précisé.

La première opération Ludus avait été lancée en 2020 à la suite d'une analyse de l'Office de l'UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO) soulignant les risques de l'exposition des enfants à ces produits ne respectant pas les normes en vigueur dans l'Union européenne.

"Les marchandises saisies présentaient des risques tels que l'exposition à des produits chimiques, la strangulation, l'étouffement, l'électrocution, et des troubles auditifs et d'incendie", prévient Europol.

Au total, une "veille intensive" a été réalisée sur "72 marchés en ligne". 30 d'entre eux ont été fermés. Aussi, "99 individus ont été signalés aux autorités judiciaires et 1.459 aux autorités administratives et sanitaires", a ajouté Europol.

La contrefaçon représente aujourd'hui 2,5% du commerce mondial. En 2021, la douane française a effectué la saisie de 9,1 millions de produits contrefaits dont 1,6 million était des jouets ou articles de sport.