La police s'est positionnée samedi matin aux abords du pont Ambassador pour déloger les manifestants anti-mesures sanitaires qui bloquent cet axe frontalier majeur entre le Canada et les Etats-Unis depuis lundi, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Nous exhortons tous les manifestants à agir en respectant la loi et de façon pacifique", a tweeté samedi matin la police de Windsor, où est situé le pont, en annonçant avoir commencé son intervention. Elle demande aux habitants d'éviter le secteur.

Des dizaines d'agents et de véhicules sont arrivés sur place après 08H00 (13H GMT) et ont pris position face à la cinquantaine de manifestants installés dans leurs camions et pick-ups pour paralyser le pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Détroit.

La Cour supérieure de l'Ontario avait ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux voisins américains, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau.

Mais l'injonction n'avait pas ébranlé les manifestants, qui se disaient déterminés à aller jusqu'au bout de leur action.

La fermeture a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière.

La contestation anti-mesures sanitaires qui secoue le Canada depuis deux semaines est parti au départ du mouvement de camionneurs canadiens contre l'obligation vaccinale pour passer la frontière avec les Etats-Unis. Les manifestants, qui bloquent la capitale fédérale Ottawa et plusieurs axes frontaliers importants avec les Etats-Unis, réclament maintenant la levée de toutes les restrictions sanitaires.