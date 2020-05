Plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 3h GMT.

Au moins 3.500.517 cas d'infection, parmi lesquels 246.893 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.547.180 cas et 143.584 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (1.158.040 cas, dont 67.680 décès). Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

EUROPE

Portugal

Le Portugal commence lundi à assouplir les mesures de confinement avec la réouverture des petits commerces de rue, des salons de coiffure et des concessionnaires automobiles mais les Portugais devront observer des règles strictes de distanciation.

Le port du masque ou de visières de protection est devenu obligatoire dans les magasins, dans les services publics et les transports en commun, selon le plan de déconfinement du gouvernement qui s'étale sur le mois de mai.

Dans les transports collectifs, enfreindre cette règle sera punissable d'une amende pouvant atteindre 350 euros. Les commerces de rue ne pourront ouvrir qu'à dix heures du matin et devront respecter des règles de distanciation, tandis que les salons de coiffure et d'esthétique ne recevront que sur rendez-vous.

Le Portugal a levé dimanche l'état d'urgence en vigueur depuis le 19 mars qui a permis au gouvernement de restreindre la liberté de mouvement pour freiner la progression de la pandémie de coronavirus. Depuis dimanche, l'état d'urgence a été remplacé par une déclaration de calamité publique qui invite les Portugais à respecter le "devoir civique de rester à la maison".

Le télétravail reste la règle lorsqu'il est possible, tandis que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.

Le plan de déconfinement prévoit dans la deuxième moitié du mois de mai une reprise de certains cours pour les lycéens. L'enseignement à distance étant maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire pour les écoles primaires et les collèges.

Les musées et les galeries d'art, les bars et les restaurants, qui seront tous soumis à de nouvelles règles de sécurité sanitaire, commenceront à rouvrir le 18 mai.

Le Portugal a été moins touché par cette pandémie que d'autres pays en Europe et que la voisine Espagne. Les premiers cas de Covid-19 ont été détectés plus d'un mois après l'Espagne.

Cela lui a permis de réagir très rapidement, de fermer les écoles, de verrouiller ses frontières avec l'Espagne et de déclarer très tôt l'état d'urgence pour encadrer confinement de la population.

Le Portugal a recensé 1.043 décès par Covid-19 et un nombre cumulé de 25.282 cas, selon le dernier bilan.

AMERIQUE

Etats-Unis

Le coronavirus a fait 1.450 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche l'Université Johns Hopkins, un chiffre stable par rapport à la veille qui porte le bilan total américain à plus de 67.600 décès.

Dimanche à 20h30 (00h30 GMT lundi), l'université basée à Baltimore et dont le comptage fait référence avait enregistré plus de 1,15 million de cas d'infection au Covid-19 et 67.674 décès.

Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense le plus grand nombre de décès dus à la pandémie.

Les chiffres annoncés dimanche soir par l'Université Johns Hopkins sont stables par rapport à samedi, journée au cours de laquelle 1.453 décès avaient été rapportés, après un pic de 2.502 morts mercredi.

L'épicentre de l'épidémie américaine est situé à New York, où près de 19.000 personnes ont succombé à la maladie.

ASIE

Japon

Le Japon va prolonger lundi son état d'urgence d'un mois dans le cadre de la pandémie de Covid-19, alors que le pays enregistre encore quotidiennement des centaines de nouvelles infections. Le gouvernement prévoit de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 31 mai, selon le ministre de la revitalisation économique, Yasutoshi Nishimura, qui s'est exprimé à ce sujet lundi.

Le Premier ministre Shinzo Abe tiendra une conférence de presse à ce sujet plus tard dans la journée pour annoncer la décision.

Le Japon rapportait dimanche 199 nouveaux cas et 18 décès attribués au nouveau coronavirus, selon le décompte de Kyodo News.

En tout, 15.771 cas ont été enregistrés dans le pays, dont 712 sur un bateau de croisière au large de Tokyo en février. Le bilan des décès était établi à 548 dimanche. Mais selon les observateurs, ces chiffres pourraient être plus conséquents alors que les gouvernement limite les tests.

OCEANIE

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande n'a pas enregistré de nouveau cas de Covid-19 lors des dernières 24 heures, pour la première fois depuis le 11 mars, ont indiqué les autorités sanitaires du pays lundi. Le directeur général de la Santé pour le pays, le très populaire Ashley Bloomfield, a fait part lors d'une conférence de presse lundi que ce constat pouvait être célébré, mais a néanmoins prié la population de rester vigilante.

"Clairement, ce sont des chiffres encourageant, mais ce n'est qu'un instantané dans le temps". Le pays a enregistré à ce stade 1.487 cas de Covid-19, dont 20 mortels.

L'archipel d'Océanie a assoupli ses mesures de confinement le 29 avril, si bien que M. Bloomfield a mis en garde que de nouveaux cas pourraient se présenter, alors qu'ils n'ont pas encore été testés depuis.

"Le vrai test sera plus tard cette semaine quand nous prenons en compte la période d'incubation du virus et le temps qu'il faut pour les personnes infectées de présenter des symptômes", a-t-il ajouté.

Le gouvernement néo-zélandais prendra une décision sur un allègement supplémentaire des restrictions le 11 mai.

La Première ministre Jacinda Ardern participera mardi - à distance - à une réunion de cabinet ministériel australien, pays voisin où l'épidémie marque le pas également. Il est question que la reprise des voyages entre les deux nations insulaires voisines puisse être envisagée, rapporte la presse australienne. L'Australie compte désormais moins d'un millier de cas d'infection actifs. En tout, 6.801 cas ont été rapportés dans l'île-continent, dont 95 ont été mortels.