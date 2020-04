Plus de deux millions de cas confirmés de Covid-19 ont été recensés mardi à travers le monde, selon l'Université américaine Johns Hopkins, dont le comptage fait référence.

Ces données ne montrent toutefois que le sommet de l'iceberg puisqu'elles recensent uniquement le nombre de cas diagnostiqués, alors que les politiques de dépistage diffèrent selon les pays touchés. Près de 120.000 personnes sont décédées des suites du virus à travers le monde. Les Etats-Unis, nouvel épicentre de l'épidémie avec plus de 550.000 personnes infectées, sont le pays le plus endeuillé par le Covid-19, responsable de plus de 23.500 morts, dont 1.509 rien qu'au cours des dernières 24h00. Un nombre relativement similaire à celui de a veille.

Amerique

USA



Les Etats-Unis ont recensé lundi 1.509 décès dus au coronavirus en 24 heures, soit quasiment le même chiffre que la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Ce bilan journalier porte à 23.529 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19.

Le pays compte désormais plus de 550.000 personnes infectées par le virus, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Lundi, l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a franchi le cap des 10.000 morts du Covid-19. Son gouverneur Andrew Cuomo a néanmoins estimé que "le pire" de la crise était "passé", car le nombre d'hospitalisations net (différence entre admissions et sorties) est en clair ralentissement.

Et d'après le directeur des CDC, Robert Redfield, les Etats-Unis "s'approchent du pic".

"Nous sommes prêts à monter des milliers (de lits) en plus si nous en avons besoin. Je ne pense pas que nous en ayons besoin, parce qu'il semble que nous ayons atteint un plateau, et même dans plusieurs cas que (les chiffres) baissent", a dit lundi le président Donald Trump lors de son point-presse quotidien sur le coronavirus.

M. Trump a également indiqué que les Etats-Unis avaient procédé à près de trois millions de tests de dépistage. "Trois millions, plus que toute autre nation", a-t-il lancé.

Le territoire des États-Unis reste inaccessible aux Européens pour l'instant, a indiqué lundi soir le président Donald Trump, qui souhaite d'abord que le coronavirus soit maîtrisé en Espagne, en Italie ou encore en France.

Donald Trump avait décidé, à la mi-mars, d'une interdiction unilatérale d'entrée sur le sol américain à l'égard des citoyens européens, afin d'éviter que ces derniers n'y propagent le coronavirus. La situation était alors déjà critique en Italie.

Cette mesure devait normalement durer trente jours, mais M. Trump avait laissé entendre, il y a deux semaines, qu'il serait prématuré de lever l'interdiction à la mi-avril, ce qu'il a répété lundi soir. La mesure a donc finalement été prolongée.

Europe

France

La France a prolongé lundi d'un mois son confinement, mais a aussi été le premier pays durement frappé par le coronavirus à esquisser la levée des restrictions et une réouverture des écoles, grâce au ralentissement de l'épidémie constaté en Europe comme à New York.

"L'épidémie commence à marquer le pas", a assuré le président français Emmanuel Macron dans une allocution télévisée, annonçant que le 11 mai sonnerait le début du déconfinement partiel du pays, où le Covid-19 a fait près de 15.000 morts.

ASIE

Chine

La Chine a entamé les essais cliniques de deux vaccins potentiels contre le nouveau coronavirus, indique mardi l'agence de presse officielle chinoise Xinhua. Les deux vaccins ont été élaborés par des firmes de Pékin et de Wuhan, berceau de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 120.000 morts à travers le monde depuis son apparition fin 2019.

La Chine avait déjà annoncé un premier essai sur des volontaires fin mars, au moment où plusieurs pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen de combattre l'agent pathogène.

Les autorités sanitaires chinoises ont donné le feu vert à des expérimentations sur l'homme le 17 mars, jour où leurs homologues américains annonçaient le premier test d'un vaccin contre le Covid-19 à Seattle sur 45 adultes volontaires.

Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de son pays de 1,3 milliard d'habitants pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

"Les discussions avec les États et les ministres en chef amènent à la conclusion que le confinement doit être prolongé. Certains États ont déjà décidé de cette extension. L'Inde devra prolonger son confinement au moins jusqu'au 3 mai", a déclaré le dirigeant nationaliste hindou dans une adresse télévisée à la nation. Un confinement sévère est en place au niveau national depuis le 25 mars en Inde.