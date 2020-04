Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de coronavirus.

La pandémie a fait au moins 164.016 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19h00 GMT.

Plus de 2.363.210 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

AMERIQUE

Etats-Unis

Le nombre de morts du coronavirus aux Etats-Unis a augmenté de près de 2.000 au cours des dernières 24 heures pour atteindre au total 40.661 dimanche, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. L'augmentation du nombre de décès, de 1.997, est légèrement supérieure aux 1.891 décès recensés un jour plus tôt sur 24 heures.

EUROPE

Allemagne

L'Allemagne s'apprête lundi à entrer dans une nouvelle phase de lutte contre la pandémie de Covid-19, avec la réouverture de certains commerces forcés de rester portes closes depuis un mois. Les magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés vont à nouveau pouvoir accueillir des clients, bien que les dispositions précises varient selon les 16 Etats fédérés.

Les concessionnaires de voitures, les magasins de vélos, les librairies de toutes tailles sont tous autorisés à rouvrir leurs portes, de même que les zoos dans certains Etats. Les écoles seront accessibles aux élèves plus âgés préparant et passant leurs examens en Saxe, à Berlin et Brandebourg. Ce sera le cas dans d'autres régions plus tard cette semaine, voir même en mai. Le statut des crèches doit encore être débattu. Avec plus de 135.000 cas recensés et environ 4.000 décès, la pandémie est en Allemagne "sous contrôle et gérable", a estimé le ministre de la Santé, Jens Spahn. Ce "succès d'étape" est toutefois "fragile", a souligné la chancelière Angela Merkel. "Nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie avant longtemps", a averti Armin Laschet, dirigeant de l'une des régions d'Allemagne les plus touchées, la Rhénanie du Nord-Westphalie.

ASIE

Le laboratoire de Wuhan soupçonné d'être la source du nouveau coronavirus a catégoriquement démenti toute responsabilité dans la pandémie, après les doutes émis par les pays occidentaux et une nouvelle mise en garde du président américain Donald Trump.

L'épidémie "aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été", a déclaré M. Trump. "S'ils étaient sciemment responsables, oui, il devrait y avoir des conséquences", a-t-il dit.

AFRIQUE

Le Sénégal a imposé dimanche le port obligatoire du masque pendant la période de l'état d'urgence, prévu pour durer au mois jusqu'en début mai, pour lutter contre le Covid-19. "Le port obligatoire du masque de protection durant l'état d'urgence est prescrit dans (...) les services de l'Administration, du secteur privé, de commerce et de transport. Tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements", indique un arrêté du ministère de l'Intérieur publié dimanche soir.

Le pays a déclaré 367 cas de coronavirus, 220 guéris et trois décès. Le président sénégalais Macky Sall avait décrété l'état d'urgence sur tout le territoire à partir du 24 mars, assorti d'un couvre-feu de 20H00 à 6H00 pour endiguer la progression du coronavirus.

Tunisie

Le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a annoncé dimanche soir que le confinement en place depuis le 22 mars serait prolongé jusqu'au 3 mai puis progressivement allégé, la situation étant "presque maîtrisée". Le confinement a également été prolongé samedi en Algérie, pays voisin (jusqu'au 29 avril), et au Maroc (jusqu'au 20 mai).