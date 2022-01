Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 3 millions de cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne dans le monde entre le 13 et le 19 janvier, un chiffre qui a été multiplié par plus de cinq depuis la découverte du variant Omicron fin novembre, selon un comptage de l'AFP. Une moyenne de 3.095.971 cas quotidiens ont été enregistrés dans le monde ces sept derniers jours, en hausse de 17% par rapport à la semaine précédente.

La propagation du variant Omicron, très contagieux, a provoqué une forte accélération de la pandémie ces dernières semaines: les chiffres actuels sont environ 440% supérieurs aux 569.000 cas quotidiens enregistrés en moyenne entre le 18 et le 24 novembre 2021, jour de la détection d'Omicron en Afrique du Sud et au Botswana.

Les chiffres actuels sont nettement supérieurs à ceux atteints lors des précédentes vagues de Covid-19 dans le monde. Avant l'apparition d'Omicron, le record était de 816.840 cas quotidiens enregistrés en moyenne entre le 23 et le 29 avril 2021.

Les régions qui subissent actuellement les plus fortes hausses de contaminations sont l'Asie (385.572 cas quotidiens ces sept derniers jours en moyenne, +68% par rapport à la semaine précédente), le Moyen-Orient (89.900 cas quotidiens, +57%) et la zone Amérique latine/Caraïbes (397.098 cas quotidiens, +40%).

Le nombre de décès dans le monde est lui aussi en hausse actuellement (7.522 décès quotidiens en moyenne ces sept derniers jours, +11% par rapport à la semaine précédente), un chiffre pour la première fois supérieur aux bilans enregistrés fin novembre, au moment de la découverte d'Omicron (7.343 décès quotidiens entre le 18 et le 24 novembre).

Les formes graves semblent elles aussi plus rares avec Omicron qu'avec Delta, le variant précédemment dominant. Au Royaume-Uni, par exemple, les nouvelles contaminations ont en moyenne augmenté de plus de 330% entre fin novembre et début janvier. Dans le même temps, le nombre de patients sous ventilation mécanique n'a pas augmenté.

Ces chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays depuis le début de la pandémie, après la découverte du virus fin 2019. En outre, les politiques de tests diffèrent d'un pays à l'autre.

Moscou enregistre un record d'infections quotidiennes

La ville de Moscou a enregistré jeudi un record de nouvelles infections au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d'une vague s'annonçant particulièrement forte avec le variant très contagieux Omicron.

La Russie, le pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19, a recensé 38.850 nouveaux cas ces dernières 24 heures, un chiffre élevé sans atteindre le record de novembre, selon les chiffres du gouvernement.

En revanche, la capitale Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays, a enregistré un record absolu jeudi avec 11.557 nouveaux cas. Le précédent plus haut datait de juin 2021, au plus fort de la vague due au variant Delta. Ces chiffres sont en nette progression ces derniers jours.

Le président russe Vladimir Poutine a averti la semaine dernière que son pays avait deux semaines pour se préparer avant d'être frappé à son tour par ce variant, appelant à accélérer le dépistage et la vaccination.

La Russie sort à peine d'une vague particulièrement meurtrière causée par le variant Delta.

Si les chiffres du gouvernement russe rapportent 324.060 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie, ceux de l'agence statistique Rosstat, qui en a une définition plus large, font état de plus de 600.000 morts à la fin novembre.

Les autorités peinent toujours à convaincre les Russes d'aller se faire vacciner, malgré la conception de plusieurs sérums nationaux. Un peu moins de la moitié de la population est totalement vaccinée à ce jour.

Jeudi, les concepteurs du vaccin phare de Moscou, le Spoutnik V, ont revendiqué dans un communiqué une "protection forte" contre le variant Omicron, des propos similaires à ceux de M. Poutine qui a affirmé que le vaccin russe était "plus efficace que les autres utilisés dans le monde".

Le Fonds souverain russe a dit que son sérum avait "un effet neutralisant de l'activité virale deux fois supérieur" à celle de son concurrent Pfizer, citant une étude du laboratoire italien Spallanzani en association avec des chercheurs du Centre Gamaleïa, inventeur du Spoutnik V.

Le vaccin russe n'a toujours pas été homologué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le processus ayant été bloqué pendant plusieurs mois en raison d'incompréhensions de Moscou quant aux informations à fournir.

Thaïlande: les voyageurs dispensés de quarantaine à partir du 1er février

La Thaïlande va de nouveau dispenser les voyageurs vaccinés de quarantaine à partir du 1er février, un espoir pour l'industrie du tourisme exsangue depuis des mois, ont annoncé jeudi les autorités.

Craignant une propagation du variant Omicron, le pays avait rétabli une quarantaine obligatoire fin décembre.

Mais seuls quelques milliers de cas sont recensés officiellement chaque jour et la courbe des décès reste stable. Ces données ont poussé les autorités à réévaluer la situation.

Fin de l'essentiel des restrictions en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi mettre fin la semaine prochaine à l'essentiel des restrictions anti-Covid imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre et prévoir en mars la fin de l'isolement pour les cas positifs.

Portugal: autorisations spéciales pour les électeurs

Les électeurs portugais placés en quarantaine pendant la période des élections législatives du 30 janvier seront autorisés à rompre leur isolement pour aller voter, a annoncé mercredi le gouvernement.

Afin d'éviter que ces électeurs atteints du Covid-19, ou considérés comme cas contact, ne contribuent à la propagation du virus, il leur sera "recommandé" d'aller voter à un horaire déterminé, en principe une heure avant la fermeture des bureaux de vote.

Record de contaminations quotidiennes au Mexique

Le Mexique a enregistré un record de contaminations mercredi avec 60.552 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, le pays étant confronté à une quatrième vague de coronavirus liée au variant Omicron.

Feu vert au vaccin Novavax en Belgique

Comme la France la semaine dernière, les autorités belges ont donné mercredi leur accord à l'administration en Belgique du vaccin anti-Covid de la firme américaine Novavax, 5e vaccin autorisé dans l'UE. La Belgique précise qu'elle recevra 510.000 doses en février-mars. Ce vaccin sera proposé "en priorité aux personnes présentant un risque élevé de réaction allergique aux vaccins disponibles ou ayant eu des effets secondaires avérés après une première vaccination contre la Covid-19".

Usine de vaccins en Afrique du sud

L'Afrique du Sud, fer de lance de la lutte pour l'égalité d'accès aux vaccins anti-Covid, a ouvert mercredi au Cap la première usine du continent qui fabriquera des doses de A à Z, financée par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong.

Djokovic, confondateur d'une biotech développant un traitement du Covid

Le champion de tennis Novak Djokovic, récemment expulsé d'Australie à l'issue d'une longue saga autour de son statut vaccinal, est le cofondateur et actionnaire majoritaire d'une biotech qui travaille à un traitement du Covid, a dit mercredi le directeur de l'entreprise danoise.

L'OMS souhaite une surveillance en temps réel des animaux réservoirs

Le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le Covid demande aux pays de mettre en place une "surveillance en temps réel" des possibles animaux réservoirs du virus donnant la maladie, selon ses conclusions publiées mercredi.

Trois juges tentent d'apaiser la polémique sur le port du masque à la Cour suprême des Etats-Unis

Pour apaiser la polémique, trois juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont démenti mercredi le fait que le président de l'institution ait imposé le port du masque aux plus hauts magistrats du pays, dans de rares communiqués illustrant l'ampleur prise par ce "maskgate".

Foot/CAN: douze joueurs de la Tunisie atteints du Covid

Douze joueurs de la sélection tunisienne sont atteints du Covid, dont la star de l'équipe, l'attaquant de Saint Etienne Wahbi Khazri, à la veille d'un match décisif de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) contre la Gambie, a annoncé la Fédération tunisienne de football sur sa page Facebook.